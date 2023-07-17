Правительство Финляндии включило в свою программу послабления в алкогольной политике

Правительство Финляндии хочет разрешить ликеро-водочным заводам и микропивоварням продавать спиртные напитки непосредственно потребителям – сегодня крепкие спиртные напитки может продавать только компания Alko.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle.

Пункт о послаблениях в алкогольной политике включили в новую правительственную программу. Таким образом, в будущем небольшие ликеро-водочные заводы смогут продавать крепкие алкогольные напитки, например джин и виски.

Микропивоварням и винодельческим компаниям уже разрешено продавать свои напитки непосредственно со своих производственных площадок.

Небольшие производители крепких напитков приветствовали намерения правительства.

"Это совершенно невероятно для финской алкогольной культуры и малых предприятий сектора", – прокомментировал Мико Хейниля, который является одним из основателей винокуренной компании Kyrö.

Valamon Luostarin Tislaamo, The Helsinki Distilling Company, Kyrö Distillery Company и другие финские винокурни уже много лет лоббируют разрешение на прямые продажи.

"Мы бы могли продавать продукцию напрямую потребителям, как это принято в других странах мира. Это выведет Финляндию на международный уровень", – отметил Микко Мюккянен, исполнительный директор и основатель Helsinki Distilling Company.

По данным опросов, большинство граждан Финляндии поддерживают решение разрешить продажу алкогольных напитков крепостью более 5,5% не только в специализированных магазинах, но и в общих магазинах и супермаркетах.

О том, какие изменения предлагает новое правительство страны, читайте в статье: Правый и дружественный к Украине: как изменится политика Финляндии при новом правительстве.





