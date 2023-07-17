Польща починає перші кроки для закупівлі субмарин нового типу для свого флоту

Польща розпочинає перші кроки для майбутньої закупівлі для своїх військово-морських сил субмарин нового типу.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter Блащак повідомив, що Польща починає кроки для запуску програми ORKA.

Rusza realizacja programu ORKA. Agencja Uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące okrętu podwodnego nowego typu na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Program ORKA to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Naszym celem jest zakup… pic.twitter.com/O3CGlF4pq5 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 17, 2023

"Агентство з питань озброєння почало попередні ринкові консультації щодо субмарин нового типу для польського флоту. Програма ORKA – одна з найважливіших програм модернізації польської армії. Наша мета – закупити субмарини разом із наданням необхідних технологій", – зазначив міністр.

Наразі ВМС Польщі мають один підводний човен. Це судно типу Kilo, спущене на воду у 1985 році. Апарат був модернізований і капітально відремонтований, у період з 2020 по 2021 рік пройшов щонайменше 10 ремонтів, але його поточний стан невідомий.

Нагадаємо, минулого тижня до Польщі прибули перші два надзвукові бойові літаки FA-50, які країна закупила у Південній Кореї.

Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї всього 48 винищувачів FA-50.