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Польща починає перші кроки для закупівлі субмарин нового типу для свого флоту

Понеділок, 17 липня 2023, 12:15

Польща розпочинає перші кроки для майбутньої закупівлі для своїх військово-морських сил субмарин нового типу.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Європейська правда". 

У своєму Twitter Блащак повідомив, що Польща починає кроки для запуску програми ORKA. 

"Агентство з питань озброєння почало попередні ринкові консультації щодо субмарин нового типу для польського флоту. Програма ORKA – одна з найважливіших програм модернізації польської армії. Наша мета – закупити субмарини разом із наданням необхідних технологій", – зазначив міністр. 

Наразі ВМС Польщі мають один підводний човен. Це судно типу Kilo, спущене на воду у 1985 році. Апарат був модернізований і капітально відремонтований, у період з 2020 по 2021 рік пройшов щонайменше 10 ремонтів, але його поточний стан невідомий. 

Нагадаємо, минулого тижня до Польщі прибули перші два надзвукові бойові літаки FA-50, які країна закупила у Південній Кореї.

Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї всього 48 винищувачів FA-50.

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