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Польша начинает первые шаги по закупке субмарин нового типа для своего флота

Понедельник, 17 июля 2023, 12:15

Польша начинает первые шаги для будущей закупки для своих военно-морских сил субмарин нового типа.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter Блащак сообщил, что Польша начинает шаги для запуска программы ORKA.

"Агентство по вооружению начало предварительные рыночные консультации по субмаринам нового типа для польского флота. Программа ORKA – одна из важнейших программ модернизации польской армии. Наша цель – закупить субмарины вместе с предоставлением необходимых технологий", – отметил министр.

Сейчас у ВМС Польши есть одна подводная лодка. Это судно типа Kilo, спущенное на воду в 1985 году. Аппарат был модернизирован и капитально отремонтирован, в период с 2020 по 2021 год прошел не менее 10 ремонтов, но его текущее состояние неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе в Польшу прибыли первые два сверхзвуковых боевых самолета FA-50, которые страна закупила в Южной Корее.

Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50.

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