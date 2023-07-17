Польша начинает первые шаги по закупке субмарин нового типа для своего флота

Польша начинает первые шаги для будущей закупки для своих военно-морских сил субмарин нового типа.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter Блащак сообщил, что Польша начинает шаги для запуска программы ORKA.

Rusza realizacja programu ORKA. Agencja Uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące okrętu podwodnego nowego typu na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Program ORKA to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Naszym celem jest zakup… pic.twitter.com/O3CGlF4pq5 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 17, 2023

"Агентство по вооружению начало предварительные рыночные консультации по субмаринам нового типа для польского флота. Программа ORKA – одна из важнейших программ модернизации польской армии. Наша цель – закупить субмарины вместе с предоставлением необходимых технологий", – отметил министр.

Сейчас у ВМС Польши есть одна подводная лодка. Это судно типа Kilo, спущенное на воду в 1985 году. Аппарат был модернизирован и капитально отремонтирован, в период с 2020 по 2021 год прошел не менее 10 ремонтов, но его текущее состояние неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе в Польшу прибыли первые два сверхзвуковых боевых самолета FA-50, которые страна закупила в Южной Корее.

Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50.