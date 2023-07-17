Посланець Папи Римського поїде до США з "місією сприяння миру в Україні"

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією, здійснить візит до США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Представник Ватикану перебуватиме з візитом у США з 17 по 19 липня.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння миру в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей", – зазначили у пресслужбі Святого Престолу.

Як відомо, на початку червня Маттео Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а наприкінці місяця перебував із візитом у Москві. Там зокрема він зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

4 липня Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".