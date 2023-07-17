Посланник Папы Римского поедет в США с "миссией содействия миру в Украине"

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, совершит визит в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Представитель Ватикана будет находиться с визитом в США с 17 по 19 июля.

"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и имеет целью взаимообмен идеями и мнениями о трагической нынешней ситуации, а также поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение страданий наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей", – отметили в пресс-службе Святого Престола.

Как известно, в начале июня Маттео Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а в конце месяца находился с визитом в Москве. Там в частности он встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

4 июля Маттео Дзуппи заявлял, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".