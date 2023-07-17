Естонія та Україна разом розслідують витрату 1,5 млн євро з фонду Slava Ukraini

Естонія та Україна створили спільну слідчу групу, яка розслідуватиме ймовірні розкрадання з боку естонського некомерційного фонду Slava Ukraini та його українських партнерів 1,5 млн євро, що жертвували постраждалим від війни РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Зазначається, що слідчу групу створили ще на початку липня. Про це наприкінці минулого тижня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив голову антикорупційної спецкомісії парламенту Естонії Рійгікогу Марта Хельме.

Повідомляють, що поки що правоохоронні органи України не висунули нікому підозр у межах цього розслідування і не встановили суму можливих збитків.

Розслідування діяльності НКО Slava Ukraini почалося після того, як стало відомо про переказ фондом 1,5 млн євро пожертвувань, зібраних в Естонії, приватній компанії IC Construction, у якої, ймовірно, були фіктивні власники з України.

Уточнюється, що вся діяльність фірми, яка минулого року показала прибуток у 250 тисяч євро, була пов'язана з естонською НКО.

НКО Slava Ukraini ще в травні відкликала з ради голову НКО Йоганну-Марію Лехтме, яка в березні була обрана до Рійгікогу, після чого вона відмовилася від мандата.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала прикрим випадком ситуацію з організацією Slava Ukraini, яка збирала гроші для України.

9 травня стало відомо, що Державна прокуратура Естонії порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України.

За даними ЗМІ, Державне бюро розслідувань України почало розслідування ще 24 березня за двома статтями: розкрадання майна і використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв із метою отримання прибутку.