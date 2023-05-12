Прем'єрка Естонії відреагувала на скандал з організацією, яка збирала гроші для України

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас прокоментувала скандал з некомерційною організацією Slava Ukraini, яку підозрюють у шахрайстві.

Про це вона сказала у коментарі Postimees, повідомляє "Європейська правда".

Каллас назвала прикрим випадком стуацію з організацією, яка збирала гроші для України.

"Як і у випадку з усіма іншими провадженнями, для цього є окремі інститути, і ми провадження не коментуємо", – зазначила вона.

9 травня стало відомо, що Державна прокуратура Естонії порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini – організації All for Victory.

За даними ЗМІ, Державне бюро розслідувань України почало розслідування ще 24 березня за двома статтями: розкрадання майна і використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв із метою отримання прибутку.