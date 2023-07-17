Эстония и Украина вместе расследуют трату 1,5 млн евро из фонда Slava Ukraini

Эстония и Украина создали совместную следственную группу, которая будет расследовать возможные хищения со стороны эстонского некоммерческого фонда Slava Ukraini и его украинских партнеров 1,5 млн евро, пожертвованных пострадавшим от войны РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ERR.

Отмечается, что следственную группу создали еще в начале июля. Об этом в конце прошлой недели генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил председателю антикоррупционной спецкомиссии парламента Эстонии Рийгикогу Марта Хельме.

Сообщается, что пока правоохранительные органы Украины еще не выдвинули никому подозрений в рамках этого расследования и не установили сумму возможного ущерба.

Расследование деятельности НКО Slava Ukraini началось после того, как стало известно о переводе фондом 1,5 млн евро пожертвований, собранных в Эстонии, частной компании IC Construction, у которой, вероятно, были фиктивные владельцы из Украины.

Уточняется, что вся деятельность фирмы, которая в прошлом году показала прибыль в 250 тысяч евро, была связана с эстонской НКО.

НКО Slava Ukraini еще в мае отозвала из совета председателя НКО Иоганну-Марию Лехтме, которая в марте была избрана в Рийгикогу, после чего она отказалась от мандата.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала досадным случаем ситуацию с организацией Slava Ukraini, которая собирала деньги для Украины.

9 мая стало известно, что Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных некоммерческой организацией Slava Ukraini в поддержку Украины.

По данным СМИ, Государственное бюро расследований Украины начало расследование еще 24 марта по двум статьям: хищение имущества и использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований с целью получения прибыли.