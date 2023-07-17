Зеленський про зрив "зернової угоди": Готові продовжувати постачання зерна і без РФ

Президент України Володимир Зеленський після виходу РФ із "зернової угоди" заявив, що треба робити все можливе для продовження використання цього чорноморського коридору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ, уривки з якого у Facebook наводить його речник Сергій Никифоров.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – зазначив український президент.

Він нагадав, що між Україною і РФ не було підписано жодних угод, тому своїм виходом із Чорноморської зернової ініціативи РФ "зриває свої домовленості з генсеком ООН Гуттерішем і з президентом (Туреччини – ред.) Ердоганом".

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.