Зеленский о срыве "зерновой сделки": Готовы продолжать поставки зерна и без РФ

Президент Украины Владимир Зеленский после выхода РФ из "зерновой сделки" заявил, что надо делать все возможное для продолжения использования этого черноморского коридора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью африканским СМИ, отрывки из которого в Facebook приводит его представитель Сергей Никифоров.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – отметил украинский президент.

Он напомнил, что между Украиной и РФ не было подписано никаких соглашений, поэтому своим выходом из Черноморской зерновой инициативы РФ "срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом (Турции. – Ред.) Эрдоганом".

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – добавил Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.