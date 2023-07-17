Хорватія перекидає військових до Польщі у складі контингенту НАТО

Майже 70 хорватських військовослужбовців вирушать до Польщі для участі в бойовій групі Північноатлантичного Альянсу під керівництвом Сполучених Штатів.

Про це оголосив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, повідомляє "Європейська правда".

Баножич зустрівся з військовослужбовцями 12 контингенту HRVCON в місті Бєловар, де в понеділок відбулась церемонія прощання з ними перед відрядженням до Польщі.

"Ми показуємо як у Литві, так і в Польщі, що Республіка Хорватія активно долучається до розбудови спільних спроможностей для своїх військових. Ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими союзниками, виявляємо солідарність із нашими друзями, переконаними, що безпека Хорватії будується і в Литві, і в Польщі", – заявив міністр.

69 військовослужбовців HRVCOM, зокрема семеро жінок, будуть протягом семи місяців нести службу в бойовій групі НАТО в Польщі, яку очолюють США.

Вони будуть дислоковані у військовому комлексі "Бемово Піске", де виконуватимуть завдання в самохідно-гаубичному дивізіоні, командній роті, мобільній медичній групі та в штабі бойової групи.

Як повідомлялось, нові оборонні плани Північноатлантичного Альянсу передбачають, що в разі здійснення агресії проти Польщі на її території будуть розгорнуті близько 100 тисяч військовослужбовців НАТО.

За даними ЗМІ, ці плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.