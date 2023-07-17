Хорватия перебрасывает военных в Польшу в составе контингента НАТО

Почти 70 хорватских военнослужащих отправятся в Польшу для участия в боевой группе Североатлантического Альянса под руководством Соединенных Штатов.

Об этом объявил министр обороны Хорватии Марио Баножич, сообщает "Европейская правда".

Баножич встретился с военнослужащими 12 контингента HRVCON в городе Беловар, где в понедельник состоялась церемония прощания с ними перед командировкой в Польшу.

"Мы показываем как в Литве, так и в Польше, что Республика Хорватия активно приобщается к развитию совместных возможностей для своих военных. Мы стоим бок о бок с нашими союзниками, проявляем солидарность с нашими друзьями, убежденными, что безопасность Хорватии строится и в Литве, и в Польше", – заявил министр.

69 военнослужащих HRVCOM, в том числе семь женщин, будут в течение семи месяцев нести службу в боевой группе НАТО в Польше, которую возглавляют США.

Они будут дислоцированы в военном комлексе "Бемово Песке", где будут выполнять задачи в самоходно-гаубичном дивизионе, командной роте, мобильной медицинской группе и в штабе боевой группы.

Как сообщалось, новые оборонные планы Североатлантического Альянса предусматривают, что в случае осуществления агрессии против Польши на ее территории будут развернуты около 100 тысяч военнослужащих НАТО.

По данным СМИ, эти планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.