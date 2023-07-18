Прокуратура Молдови не виключає перевибори керівника Гагаузії навіть після інавгурації

Виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну заявив, що в Гагаузії доведеться проводити повторне голосування, якщо стане відомо, що вибори глави автономії, інавгурація якого відбудеться 19 липня, виявилися сфальсифікованими.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі телеканалу TVR Moldova.

"Якщо ми встановимо, що вибори сфальсифікували, то це призведе щонайменше до повторних виборів", – зазначив Мунтяну, пославшись на підозри, що низка громадян, які були у списках виборців, не перебували в країні в день виборів.

За його словами, "йдеться про багатьох громадян, яких необхідно перевірити". Він припустив, що, "можливо, за цих людей голосував хтось інший".



"Паралельно також триває розслідування фактів незаконного фінансування передвиборчої кампанії", – додав Мунтяну.

Нагадаємо, Апеляційна палата міста Комрат, адміністративного центру молдовської Гагаузії, 22 травня визнала перемогу кандидатки від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул на виборах башкана (голови автономії).

Національний центр боротьби з корупцією на другий день після голосування вилучив списки виборців у Гагаузії в межах справи про незаконне фінансування політичної партії та підкуп виборців. Прихильники партії "Шор" вийшли на протест біля ЦВК Гагаузії.

16 червня стало відомо, що близько 50 мешканців Гагаузії отримали гроші від посольства Росії, нібито як соціальну допомогу.

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