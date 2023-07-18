Прокуратура Молдовы не исключает перевыборы главы Гагаузии даже после инаугурации

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что в Гагаузии придется проводить повторное голосование, если станет известно, что выборы главы автономии оказались фальсифицированными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

"Если мы установим, что выборы фальсифицировали, то это приведет как минимум к повторным выборам", – отметил Мунтяну, сославшись на подозрения, что ряд граждан, которые были в списках избирателей, не находились в стране в день выборов.

По его словам, "речь идет о многих гражданах, которых необходимо проверить". Он предположил, что, "возможно, за этих людей голосовал кто-то другой".

"Параллельно также продолжается расследование фактов незаконного финансирования предвыборной кампании", – добавил Мунтяну.

Напомним, Апелляционная палата города Комрат, административного центра молдовской Гагаузии, 22 мая признала победу кандидата от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул на выборах башкана (главы автономии).

Национальный центр борьбы с коррупцией на второй день после голосования изъял списки избирателей в Гагаузии в рамках дела о незаконном финансировании политической партии и подкупе избирателей. Сторонники партии "Шор" вышли на протест возле ЦИК Гагаузии.

16 июня стало известно, что около 50 жителей Гагаузии получили деньги от посольства России якобы как социальную помощь.

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