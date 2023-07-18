Україна пропонує Грузії передати гроші, які та має отримати від НАТО

Україна звернулася до Грузії з пропозицією відмовитися на її користь від грошей, які Тбілісі має отримати з трастового фонду для Афганістану.

Про це "Європейській правді" розповів український дипломат, знайомий із ситуацією.

Зокрема, Київ пропонує передати у трастовий фонд НАТО на підтримку України (TF CAP Ukraine) кошти, які Грузія має отримати з колишнього трастового фонду НАТО для Афганістану (ANA TF).

З цього фонду Грузія має отримати чотири транші на загальну суму близько $1,1 млн. Дану суму пропонується перерахувати як загалом у трастовий фонд TF CAP Ukraine, так і на реалізацію його окремих проєктів гуманітарного спрямування: розмінування або медичні потреби.

Співрозмовник "Європейської правди" зазначає, що відповідний запит Україна вже направила Грузії. Наразі Київ очікує відповіді Тбілісі на цей запит.

Втім, варто зазначити, що відносини України та Грузії зараз на безпрецедентно низькому рівні.

Зокрема, після останньої появи експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Своєю чергою Україна також не має посла в Грузії.

Грузинська влада, хоч і обурилася реакцією Зеленського, та відкидає можливість зміни вироку Саакашвілі, однак наполягає на тому, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Детальніше про кризу відносин Києва та Тбілісі можна почитати у статті Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним