Украина предлагает Грузии передать деньги, которые та должна получить от НАТО

Украина обратилась к Грузии с предложением отказаться в ее пользу от денег, которые Тбилиси должен получить из трастового фонда для Афганистана.

Об этом "Европейской правде" рассказал украинский дипломат, знакомый с ситуацией.

В частности, Киев предлагает передать в трастовый фонд НАТО в поддержку Украины (TF CAP Ukraine) средства, которые Грузия должна получить из бывшего трастового фонда НАТО для Афганистана (ANA TF).

Из этого фонда Грузия должна получить четыре транша на общую сумму около $1,1 млн. Данную сумму предлагается перечислить как в целом в трастовый фонд TF CAP Ukraine, так и на реализацию его отдельных проектов гуманитарного направления: разминирование или медицинские нужды.

Собеседник "Европейской правды" отмечает, что соответствующий запрос Украина уже направила Грузии. Сейчас Киев ожидает ответа Тбилиси на этот запрос.

Впрочем, стоит отметить, что сейчас отношения Украины и Грузии находятся на беспрецедентно низком уровне.

В частности, после последнего появления экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". В свою очередь, Украина также не имеет посла в Грузии.

Грузинские власти, хоть и возмутились реакцией Зеленского и отвергают возможность изменения приговора Саакашвили, однако настаивают на том, что Тбилиси "останется в режиме дружбы" с властями Украины.

Подробнее о кризисе отношений Киева и Тбилиси можно почитать в статье Разворот Тбилиси: как Грузия теряла прозападный курс и стал ли этот процесс необратимым.