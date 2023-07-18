У Литві провели перевірку укриттів на випадок воєнної загрози

У Литві провели перевірку укриттів в муніципалітетах по всій країні, їхня загальна кількість склала 2 272.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

За даними відомства, близько 660 тисяч осіб зможуть знайти там притулок у разі воєнної загрози.

"Дедалі більше споруд у всіх муніципалітетах країни позначаються спеціальним знаком притулку. З погіршенням геополітичної та безпекової ситуації в регіоні ми переоцінили стан і недоліки литовської системи цивільного захисту", – сказала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

За її словами, хоча безпосередньої небезпеки немає, розширення мережі укриттів і їх маркування дозволить жителям країни відчувати себе краще поінформованим.

Нагадаємо, на початку червня у Німеччині перевірили стан укриттів і їхня кількість виявилась меншою, ніж передбачали.