В Литве провели проверку укрытий на случай военной угрозы

В Литве провели проверку укрытий в муниципалитетах по всей стране, их общее количество составило 2 272.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

По данным ведомства, около 660 тысяч человек смогут найти там убежище в случае военной угрозы.

"Все больше сооружений во всех муниципалитетах страны обозначаются специальным знаком убежища. С ухудшением геополитической и безопасностной ситуации в регионе мы переоценили состояние и недостатки литовской системы гражданской защиты", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, хотя непосредственной опасности нет, расширение сети укрытий и их маркировка позволит жителям страны чувствовать себя лучше информированным.

Напомним, в начале июня в Германии проверили состояние укрытий: их количество оказалось меньше, чем предполагалось.