Рейтинг прем'єра Британії впав до найнижчого рівня

Рейтинг підтримки Ріші Сунака впав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування YouGov.

Згідно з дослідженням, чистий рейтинг підтримки прем'єр-міністра сягнув -40, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж минулого місяця.

Крім того, майже дві третини респондентів (65%) мають несприятливе ставлення до лідера Консервативної партії, порівняно з 25%, які ставляться до нього позитивно.

Згідно з опитуванням, серед виборців торі думки щодо Сунака розділилися: 47% сказали, що ставляться до прем'єра позитивно, тоді як 45% – негативно.

Повідомляється, що це значне падіння його рейтингу порівняно з червнем, коли 51% респондентів були прихильні до нього, порівняно з 40%, які мали протилежну думку.

Примітно, що рейтинги прихильності до лідера опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера також впали: з -14 наприкінці червня до -22 зараз. За даними опитування, кожен третій респондент позитивно ставиться до лідера опозиції, тоді як 54% – негативно.

Раніше стало відомо, що рекордна кількість британців вважають Brexit помилкою.

Зважаючи на незначні економічні вигоди від виходу країни з Європейського Союзу, 57% британців заявили, що рішення про Brexit у 2016 році було помилковим. Тільки 32% опитаних назвали рішення правильним.

Також британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад 30 років.