Рейтинг премьера Британии упал до самого низкого уровня

Рейтинг поддержки Риши Сунака упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос YouGov.

Если верить исследованию, чистый рейтинг поддержки премьер-министра достиг -40, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце.

Кроме того, почти две трети респондентов (65%) имеют неблагоприятное отношение к лидеру Консервативной партии, по сравнению с 25%, которые относятся к нему положительно.

Согласно опросу, среди избирателей тори мнения относительно Сунака разделились: 47% сказали, что относятся к премьеру положительно, тогда как 45% – отрицательно.

Сообщается, что это значительное падение его рейтинга по сравнению с июнем, когда 51% респондентов были благосклонны к нему, по сравнению с 40%, которые имели противоположное мнение.

Примечательно, что рейтинги благосклонности к лидеру оппозиционной Лейбористской партии Киру Стармеру также упали: с -14 в конце июня до -22 сейчас. По данным опроса, каждый третий респондент положительно относится к лидеру оппозиции, тогда как 54% – отрицательно.

Ранее стало известно, что рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой.

Несмотря на незначительные экономические выгоды от выхода страны из Европейского Союза, 57% британцев заявили, что решение о Brexit в 2016 году было ошибочным. Только 32% опрошенных назвали решение правильным.

Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем 30 лет.