Глава МВС Словаччини пішов у відставку через конфлікт із керівництвом поліції

Міністр внутрішніх справ Словаччини Іван Шимко подав у відставку після двох місяців перебування на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Словацький прем'єр-міністр Людовіт Одор заявив, що обговорив відставку глави МВС із з президенткою Зузаною Чапутовою. Вона доручила Одору очолити Міністерство внутрішніх справ.

"Каменем спотикання є те, що довіра між міністром внутрішніх справ Іваном Шимком і вищим керівництвом поліції за останні тижні була настільки підірвана, що її не вдалося відновити, незважаючи на всі зусилля президента і мене", – пояснив Одор.

Про конфлікт з керівництвом поліції стало відомо після того, як Шимко публічно розкритикував його: "Ні, друзі мої, тут немає місця розв'язаним рукам для людей зі зброєю і наручниками! Вони повинні бути під контролем політиків".

Як зазначає видання, суперечка стосувалася й інших розбіжностей між керівництвом МВС і поліції – наприклад, чи втручався міністр у конкретні кримінальні справи або в кадрову політику правоохоронних органів.

Водночас прем'єр Одор спростував, що глава МВС намагався впливати на розслідування.

Видання повідомляє, що через конфлікт із главою МВС начальник поліції Штефан Хамран був готовий піти з посади разом з десятьма іншими високопосадовцями.

Іван Шимко є членом уряду, який не отримав довіри парламенту і здійснює свої повноваження лише за дорученням президентки.

Президентка Чапутова сьогодні пообіді відкликала його мандат на роботу в уряді.

Чапутова, коментуючи відставку Шимка, заявила, що він не зміг заспокоїти ситуацію в Міністерстві внутрішніх справ.

"Вся ця ситуація призвела до того, що за останні тижні відбулося фундаментальне поглиблення взаємної недовіри між керівництвом поліції і міністром внутрішніх справ", – підкреслила вона.

Водночас, за її словами, Шимко зробив "багато корисного за два місяці перебування на посаді, особливо з точки зору управління міграцією, з якою зараз стикається Словаччина і сусідні країни".

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.