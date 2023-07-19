Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за конфликта с руководством полиции

Министр внутренних дел Словакии Иван Шимко подал в отставку после двух месяцев пребывания в должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Словацкий премьер-министр Людовит Одор заявил, что обсудил отставку главы МВД с президентом Зузаной Чапутовой. Она поручила Одору возглавить Министерство внутренних дел.

"Камнем преткновения стало то, что доверие между министром внутренних дел Иваном Шимко и высшим руководством полиции за последние недели было настолько подорвано, что его не удалось восстановить, несмотря на все усилия президента и мои", – пояснил Одор.

О конфликте с руководством полиции стало известно после того, как Шимко публично раскритиковал его: "Нет, друзья мои, здесь нет места развязанным рукам для людей с оружием и наручниками! Они должны быть под контролем политиков".

Как отмечает издание, спор касался и других разногласий между руководством МВД и полиции – например, вмешивался ли министр в конкретные уголовные дела или в кадровую политику правоохранительных органов.

В то же время премьер Одор опроверг, что глава МВД пытался влиять на расследование.

Издание сообщает, что из-за конфликта с главой МВД начальник полиции Штефан Гамран был готов уйти с должности вместе с десятью другими высокопоставленными чиновниками.

Иван Шимко является членом правительства, которое не получило доверия парламента и осуществляет свои полномочия только по поручению президента.

Президент Чапутова сегодня после обеда отозвала его мандат на работу в правительстве.

Чапутова, комментируя отставку Шимко, заявила, что он не смог успокоить ситуацию в Министерстве внутренних дел.

"Вся эта ситуация привела к тому, что за последние недели произошло фундаментальное углубление взаимного недоверия между руководством полиции и министром внутренних дел", – подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, Шимко сделал "много полезного за два месяца пребывания в должности, особенно с точки зрения управления миграцией, с которой сейчас сталкивается Словакия и соседние страны".

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.