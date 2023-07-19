Глава МЗС Німеччини про скасування Путіним поїздки на саміт в ПАР: Міжнародне право працює

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала скасування президентом РФ Владіміром Путіним поїздки на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки.

Про це вона сказала під час візиту до хімічної компанії BASF в Людвігсхафені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За словами глави німецького МЗС, скасування Путіним поїздки до ПАР доводить, що міжнародне право є дієвим.

"Це дає зрозуміти, що міжнародне кримінальне право… є ефективним", – зазначила Бербок.

Вона підкреслила, що це також показує, "що ті, хто здійснює масові порушення міжнародного права, не можуть просто подорожувати по світу, як раніше".

Раніше в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Путін виступить на саміті по відеоконференцзв'язку, а замість нього до ПАР поїде глава МЗС Сєргєй Лавров.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.

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