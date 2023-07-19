У Кремлі розповіли, як саме Путін візьме участь у саміті БРІКС

Президент РФ Владімір Путін братиме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Інтерфаксу сказав речник Путіна Дмитрій Пєсков.

"Президент Путін ухвалив рішення брати участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку", – сказав він.

Пєсков запевняє, що робота Путіна на саміті буде "повноцінною".

Він додав, що очно на саміті у Південно-Африканській Республіці буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров.

Раніше в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.

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