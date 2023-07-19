Глава МИД Германии об отмене Путиным поездки на саммит в ЮАР: Международное право работает

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала отмену президентом РФ Владимиром Путиным поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

Об этом она сказала во время визита в химическую компанию BASF в Людвигсхафене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам главы немецкого МИД, отмена Путиным поездки в ЮАР доказывает, что международное право является действенным.

"Это дает понять, что международное уголовное право... является эффективным", – отметила Бербок.

Она подчеркнула, что это также показывает, "что те, кто совершает массовые нарушения международного права, не могут просто путешествовать по миру, как раньше".

Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что Путин "по взаимному согласию" не поедет на саммит БРИКС, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин выступит на саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, а в ЮАР вместо него поедет глава МИД Сергей Лавров.

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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