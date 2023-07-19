Литва скасувала посвідки на проживання 135 росіян після вторгнення РФ в Україну

Департамент міграції Литви з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року скасував посвідки на проживання для 135 російських громадян, які поділяють погляди Кремля на війну.

Такі дані від литовської влади отримав Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив литовський Департамент міграції, у 2022 році він позбавив права на постійне проживання 38 росіян, а з початку цього року – ще 97 громадян Росії.

Водночас попри посилення обмежень на в’їзд кількість росіян, які подали заяви на отримання посвідки на проживання в Литві, між 2021 і 2022 роками подвоїлась і досягла майже 4000.

Право на проживання в Литві можуть скасувати з кількох причин – наприклад, якщо іноземець скоїв "дуже тяжкий злочин", "становить загрозу державній безпеці" або суспільству.

За даними Euronews, у росіян, які проживають у Литві, Департамент міграції цікавився поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну.

Минулого тижня, як повідомлялось, Департамент міграції Литви анулював дозвіл на проживання, виданий громадянину Росії Владіміру Водо, після того, як спецслужби визнали, що він становить загрозу національній безпеці.

Раніше Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.