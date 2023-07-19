Литва отменила виды на жительство 135 россиян после вторжения РФ в Украину

Департамент миграции Литвы с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отменил вид на жительство для 135 российских граждан, разделяющих взгляды Кремля на войну.

Такие данные от литовских властей получил Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил литовский Департамент миграции, в 2022 году он лишил права на постоянное проживание 38 россиян, а с начала этого года – ещё 97 граждан России.

В то же время, несмотря на усиление ограничений на въезд, количество россиян, подавших заявления на получение вида на жительство в Литве, между 2021 и 2022 годами удвоилось и достигло почти 4000.

Право на проживание в Литве могут отменить по нескольким причинам – например, если иностранец совершил "очень тяжкое преступление", "представляет угрозу государственной безопасности" или обществу.

По данным Euronews, у россиян, проживающих в Литве, Департамент миграции интересовался взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.

На прошлой неделе, как сообщалось, Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство, выданный гражданину России Владимиру Водо, после того, как спецслужбы признали, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Ранее Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.