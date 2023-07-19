У Гагаузії пройшла інавгурація голови регіону від проросійської партії "Шор"

У Молдові в автономії Гагаузія пройшла церемонія інавгурації нової голови регіону від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інавгурація пройшла на центральній площі міста Комрат на урочистому засіданні Народних зборів Гагаузії.

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Вище керівництво Молдови, зокрема, президентка Мая Санду і прем’єр-міністр Дорін Речан проігнорували захід.

Водночас серед гостей був присутній популярний турецький актор Бурак Озчівіт, який також виступив із короткою промовою.

Як розповіла сама Гуцул, після інавгурації відбудеться концерт із феєрверками, на якому виступить один з популярних турецьких виконавців Мустафа Сандал.

Нагадаємо, Апеляційна палата міста Комрат, адміністративного центру молдовської Гагаузії, 22 травня визнала перемогу кандидатки від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул на виборах башкана (голови автономії).

Водночас виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну заявив, що в Гагаузії доведеться проводити повторне голосування, якщо стане відомо, що вибори глави автономії виявилися сфальсифікованими.