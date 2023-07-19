В Гагаузии прошла инаугурация главы региона от пророссийской партии "Шор"

В Молдове в автономии Гагаузия прошла церемония инаугурации нового главы региона от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инаугурация прошла на центральной площади города Комрат на торжественном заседании Народного собрания Гагаузии.

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Высшее руководство Молдовы, в частности президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан, проигнорировали мероприятие.

В то же время среди гостей присутствовал популярный турецкий актер Бурак Озчивит, который также выступил с короткой речью.

Как рассказала сама Гуцул, после инаугурации состоится концерт с фейерверками, на котором выступит один из популярных турецких исполнителей Мустафа Сандал.

Напомним, Апелляционная палата города Комрат, административного центра молдовской Гагаузии, 22 мая признала победу кандидата от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул на выборах башкана (главы автономии).

В то же время исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что в Гагаузии придется проводить повторное голосование, если станет известно, что выборы главы автономии оказались фальсифицированными.