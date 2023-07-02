Заворушення у Франції: МВС заявило про нові арешти і спокійнішу ніч

У Франції п’яту ніч поспіль вирували заворушення через убивство 17-річного Наеля поліцією під час дорожньої перевірки, хоча після розгортання величезної кількості правоохоронців ситуація була спокійнішою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Згідно з попереднім звітом Міністерства внутрішніх справ, минулої ночі було заарештовано 486 осіб, у тому числі 194 у Парижі. У ніч на п'ятницю було здійснено понад 1300 арештів, а в четвер – понад 900.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив про спокійнішу ніч завдяки діям поліції. Загалом було мобілізовано 45 тисяч поліцейських.

У Марселі в суботу ввечері відбулися запеклі сутички між поліцією та учасниками заворушень.

C’est déjà le retour des lacrymo sur la Canebière. A priori, le retour au calme à Marseille, ce n’est pas pour ce soir…

🎥@bleuprovence pic.twitter.com/G6KLJ3j1v6 — Marcel (@realmarcel1) July 1, 2023

На відеозаписах, що поширюють в інтернеті, видно, як поліція застосовує сльозогінний газ проти протестувальників. Зіткнення відбувалися на вулиці Канеб'єр, головному проспекті в центрі Марселя.

У Бресті сутички тривали після 3 години ночі в Бресті, там підпалили дилерський центр Renault.

Vers 3h, tirs de feux d'artifice à Pontanézen, à Brest. Incendie à la concession Renault, était sous contrôle à 3h45 selon un policier sur place. pic.twitter.com/AJnUom99lQ — Le Télégramme (@LeTelegramme) July 2, 2023

У Парижі велика кількість поліції була помічена вздовж Єлисейських полів. У соціальних мережах лунали заклики до протестувальників збиратися там, але присутність поліції, схоже, завадила цьому.

Багато французьких міст занурилися в хаос з вівторка після вбивства, що сталося в передмісті Парижа Нантерр. Великі натовпи людей прийшли на похорон 17-річного Наеля в суботу.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.