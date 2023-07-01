Заворушення у Франції змусили Макрона відкласти візит до Німеччини
Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень після вбивства підлітка під час дорожньої перевірки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Державний візит – це візит дружби, суто церемоніальний, для цього буде кращий час", – сказав помічник Макрона, який попросив не називати його імені.
"Французи не зрозуміли б, якби він поїхав до Німеччини. Ці дні в Парижі важливі", – додав він.
У суботу Макрон говорив телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і поінформував його про ситуацію, повідомив прессекретар німецького президента.
Державний візит передбачав, що Макрон перетне Німеччину із заходу на схід, а потім виступить з промовою про двосторонні відносини.
Ян Вернерт з аналітичного центру Інституту Жака Делора в Берліні сказав, що відкладений візит підкреслив вплив заворушень на здатність Макрона проводити зовнішню політику.
"Державний візит можна перенести на пізніше, але насильницькі протести і реакція на них також показують, наскільки напруженими є політичні настрої у Франції на даний момент", – додав він.
Це вже вдруге цього року заворушення у Франції змушують Макрона відкладати зустрічі з главою держави після того, як британський король Чарльз скасував візит через французькі протести проти пенсійної реформи.
Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю у містечку Нантер, що на захід від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста, попри те, що поліцейського і його напарника одразу взяли під варту.
У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.
У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані. У ніч проти суботи затримали 1300 осіб.