Заворушення у Франції змусили Макрона відкласти візит до Німеччини

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень після вбивства підлітка під час дорожньої перевірки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Державний візит – це візит дружби, суто церемоніальний, для цього буде кращий час", – сказав помічник Макрона, який попросив не називати його імені.

"Французи не зрозуміли б, якби він поїхав до Німеччини. Ці дні в Парижі важливі", – додав він.

У суботу Макрон говорив телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і поінформував його про ситуацію, повідомив прессекретар німецького президента.

Державний візит передбачав, що Макрон перетне Німеччину із заходу на схід, а потім виступить з промовою про двосторонні відносини.

Ян Вернерт з аналітичного центру Інституту Жака Делора в Берліні сказав, що відкладений візит підкреслив вплив заворушень на здатність Макрона проводити зовнішню політику.

"Державний візит можна перенести на пізніше, але насильницькі протести і реакція на них також показують, наскільки напруженими є політичні настрої у Франції на даний момент", – додав він.

Це вже вдруге цього року заворушення у Франції змушують Макрона відкладати зустрічі з главою держави після того, як британський король Чарльз скасував візит через французькі протести проти пенсійної реформи.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю у містечку Нантер, що на захід від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста, попри те, що поліцейського і його напарника одразу взяли під варту.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані. У ніч проти суботи затримали 1300 осіб.