Беспорядки во Франции: МВД заявило о новых арестах и более спокойной ночи

Во Франции пятую ночь подряд бушевали беспорядки из-за убийства 17-летнего Наэля полицией во время дорожной проверки, хотя после развертывания огромного количества правоохранителей ситуация была спокойнее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Согласно предварительному отчету Министерства внутренних дел, прошлой ночью было арестовано 486 человек, в том числе 194 в Париже. В ночь на пятницу было совершено более 1300 арестов, а в четверг – более 900.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о более спокойной ночи благодаря действиям полиции. Всего было мобилизовано 45 тысяч полицейских.

В Марселе в субботу вечером произошли ожесточенные столкновения между полицией и участниками беспорядков.

C’est déjà le retour des lacrymo sur la Canebière. A priori, le retour au calme à Marseille, ce n’est pas pour ce soir…

🎥@bleuprovence pic.twitter.com/G6KLJ3j1v6 — Marcel (@realmarcel1) July 1, 2023

На видеозаписях, распространяемых в интернете, видно, как полиция применяет слезоточивый газ против протестующих. Столкновения происходили на улице Канебьер, главном проспекте в центре Марселя.

В Бресте столкновения продолжались после 3 часов ночи в Бресте, там подожгли дилерский центр Renault.

Vers 3h, tirs de feux d'artifice à Pontanézen, à Brest. Incendie à la concession Renault, était sous contrôle à 3h45 selon un policier sur place. pic.twitter.com/AJnUom99lQ — Le Télégramme (@LeTelegramme) July 2, 2023

В Париже большое количество полиции было замечено вдоль Елисейских полей. В социальных сетях звучали призывы к протестующим собираться там, но присутствие полиции, похоже, помешало этому.

Многие французские города погрузились в хаос со вторника после убийства, произошедшего в пригороде Парижа Нантерр. Большие толпы людей пришли на похороны 17-летнего Наэля в субботу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.