Прем'єр Швеції зустрінеться з Байденом, щоб обговорити НАТО та Україну

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає Вашингтон у середу для переговорів з президентом США Джо Байденом про заявку країни на вступ до НАТО, трансатлантичні безпекові зв'язки та війну Росії в Україні.

Про це оголосили у Білому домі 1 липня, повідомляє "Європейська правда".

Обидва лідери "розглянуть наше зростаюче співробітництво в галузі безпеки і підтвердять свою думку, що Швеція повинна приєднатися до НАТО якомога швидше", – йдеться в заяві Білого дому.

"Лідери обговорять нашу спільну відданість підтримці України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії та тіснішій трансатлантичній координації щодо Китайської Народної Республіки", – сказано у заяві.

Крістерссон зазначив, що в центрі уваги візиту буде вступ Швеції до НАТО.

"Я радий, що президент Байден запрошує нас на зустріч наступного тижня, перед самітом НАТО у Вільнюсі наступного тижня", – сказав він у своїй заяві.

Швеція, разом із сусідньою Фінляндією, відмовилася від свого багаторічного військового нейтралітету після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подала заявку на членство в НАТО.

Але вступ Стокгольма до військового альянсу поки що заблокований двома його членами – Туреччиною та Угорщиною. НАТО вимагає одностайного схвалення всіх членів для розширення.

Уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступив проти заявки Швеції, звинувативши Стокгольм у занадто поблажливому ставленні до груп, які, на його думку, становлять загрозу безпеці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на 6 липня скликав нову зустріч, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини проти вступу Швеції до Альянсу.

У той самий час Крістерссон заявив у п'ятницю, що його угорський колега Віктор Орбан запевнив його у намірі Будапешта не відкладати ратифікацію вступу цієї скандинавської країни до НАТО.