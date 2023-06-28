Столтенберг ще раз спробує переконати Туреччину схвалити вступ Швеції до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав нову зустріч, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини проти вступу Швеції до Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зазначається, що зустріч відбудеться 6 липня, в ній візьмуть участь високопосадовці з Туреччини, Швеції та Фінляндії.

"Настав час привітати Швецію як повноправного члена НАТО", – сказав Столтенберг.

Крім того, на пресконференції із лідерами Нідерландів, Литви, Польщі, Румунії, Бельгії Норвегії та Албанії Столтенберг сказав, що Швеція ще може приєднатися до НАТО до саміту у Вільнюсі.

"Це буде добре для скандинавських країн, для Балтійського регіону і для всього НАТО, в тому числі і для Туреччини", – зазначив він.

Генсек НАТО додав, що головуватиме на цій зустрічі. В ній братимуть участь міністри закордонних справ, керівники розвідок і радники з питань національної безпеки.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина. Щодо першої відомо, що протокол про вступ Швеції можуть схвалити за лічені дні перед самітом.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі наступного місяця, хоча ця мета може не реалізуватися.

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