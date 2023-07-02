Премьер Швеции встретится с Байденом, чтобы обсудить НАТО и Украину

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит Вашингтон в среду для переговоров с президентом США Джо Байденом о заявке страны на вступление в НАТО, трансатлантические связи по безопасности и войну России в Украине.

Об этом объявили в Белом доме 1 июля, сообщает "Европейская правда".

Оба лидера "рассмотрят наше растущее сотрудничество в области безопасности и подтвердят свое мнение, что Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее", – говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудят нашу общую приверженность поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России и более тесной трансатлантической координации в отношении Китайской Народной Республики", – сказано в заявлении.

Кристерссон отметил, что в центре внимания визита будет вступление Швеции в НАТО.

"Я рад, что президент Байден приглашает нас на встречу на следующей неделе, перед саммитом НАТО в Вильнюсе на следующей неделе", – сказал он в своем заявлении.

Швеция, вместе с соседней Финляндией, отказалась от своего многолетнего военного нейтралитета после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и подала заявку на членство в НАТО.

Но вступление Стокгольма в военный альянс пока заблокировано двумя его членами – Турцией и Венгрией. НАТО требует единодушного одобрения всех членов для расширения.

Правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступило против заявки Швеции, обвинив Стокгольм в слишком снисходительном отношении к группам, которые, по его мнению, представляют угрозу безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 6 июля созвал новую встречу, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против вступления Швеции в Альянс.

В то же время Кристерссон заявил в пятницу, что его венгерский коллега Виктор Орбан заверил его в намерении Будапешта не откладывать ратификацию вступления этой скандинавской страны в НАТО.