Міноборони Білорусі анонсувало спільні з "Вагнером" навчання біля кордону з Польщею
Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістили в офіційному Telegram.
У короткому повідомленні зазначають, що білоруські силовики продовжать тренуватися з "вагнерівцями".
"Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні" Брестський", – йдеться у заяві.
Інші деталі обіцяють повідомити пізніше.
Новина одразу привернула увагу польських ЗМІ, оскільки полігон розташований неподалік кордону Польщі й Білорусі.
Минулого тижня у Лукашенка заявили, що "вагнерівці" вже у Білорусі і тренують їхні сили територіальної оборони.