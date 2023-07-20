Міноборони Білорусі анонсувало спільні з "Вагнером" навчання біля кордону з Польщею

Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це розмістили в офіційному Telegram.

У короткому повідомленні зазначають, що білоруські силовики продовжать тренуватися з "вагнерівцями".

"Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні" Брестський", – йдеться у заяві.

Інші деталі обіцяють повідомити пізніше.

Новина одразу привернула увагу польських ЗМІ, оскільки полігон розташований неподалік кордону Польщі й Білорусі.

Минулого тижня у Лукашенка заявили, що "вагнерівці" вже у Білорусі і тренують їхні сили територіальної оборони.