Науседа: У Литви достатньо сил для убезпечення від "вагнерівців" у Білорусі

Литовський президент Гітанас Науседа запевнив, що у Литви достатньо засобів безпеки для реагування на потенційні ворожі дії "вагнерівців" з території Білорусі.

Про це Науседа заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Науседи, Державна рада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону.

"На цей момент їх достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо будуть потрібні рішення, обов'язково їх ухвалимо в найкоротші терміни", – заявив Науседа.

Президент Литви також зазначив, що розміщення найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви.

"З огляду на те, що Білорусь досить невелика держава, змінити плани і перекинути їх ("вагнерівців". – Ред.) до західних кордонів – справа кількох годин", – додав Науседа.

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.

За словами глави Міноборони Литви, група Вагнера прибула у Білорусь без зброї.





