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До Грузії з Росії прибуде круїзний лайнер

Вівторок, 25 липня 2023, 18:03

Круїзний лайнер ASTORIA GRANDE прибуде з російського Сочі в Батумський морський порт Грузії 27 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online" з посиланням на Агентство морського транспорту Грузії.

У заяві Агентства морського транспорту йдеться про те, що "згідно з інформацією, наданою компанією INFLOT, 27 липня планується заходження до Батумського морського порту круїзного лайнера ASTORIA GRANDE, який плаває під прапором Палау і обслуговується турецькою круїзною компанією Miray Cruises International, до Батумського морського порту".

Відомство пояснює, що "прибуття круїзного лайнера ASTORIA GRANDE має комерційний характер".

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"Він зареєстрований на Сейшельських островах від імені компанії Goodwin Shipping Limited і не фіксується в міжнародних санкціях", – уточнює Агентство.

Відомо також запевнило, що "за координації зі Службою доходів Міністерства фінансів у постійному режимі здійснює перевірку як суден, так і судновласників щодо міжнародних санкцій".

"Відповідно, якщо судно або власник судна перебуває в санкційному списку, йому не дають права заходити в порти Грузії та здійснювати відповідні процедури", – резюмується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що між Росією та Грузією за маршрутом Новоросійськ-Батумі-Новоросійськ розпочались вантажні перевезення по морю.

Нагадаємо, Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму. Перші рейси вже відбулися 19 і 20 травня.

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