До Грузії з Росії прибуде круїзний лайнер

Круїзний лайнер ASTORIA GRANDE прибуде з російського Сочі в Батумський морський порт Грузії 27 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online" з посиланням на Агентство морського транспорту Грузії.

У заяві Агентства морського транспорту йдеться про те, що "згідно з інформацією, наданою компанією INFLOT, 27 липня планується заходження до Батумського морського порту круїзного лайнера ASTORIA GRANDE, який плаває під прапором Палау і обслуговується турецькою круїзною компанією Miray Cruises International, до Батумського морського порту".

Відомство пояснює, що "прибуття круїзного лайнера ASTORIA GRANDE має комерційний характер".

"Він зареєстрований на Сейшельських островах від імені компанії Goodwin Shipping Limited і не фіксується в міжнародних санкціях", – уточнює Агентство.

Відомо також запевнило, що "за координації зі Службою доходів Міністерства фінансів у постійному режимі здійснює перевірку як суден, так і судновласників щодо міжнародних санкцій".

"Відповідно, якщо судно або власник судна перебуває в санкційному списку, йому не дають права заходити в порти Грузії та здійснювати відповідні процедури", – резюмується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що між Росією та Грузією за маршрутом Новоросійськ-Батумі-Новоросійськ розпочались вантажні перевезення по морю.

Нагадаємо, Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму. Перші рейси вже відбулися 19 і 20 травня.

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