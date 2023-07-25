У Грузії назвали "неетичними" натяки США на стан здоров'я Саакашвілі

Голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе відреагував на заяву Держдепу США про занепокоєння станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Кобахідзе наголосив, що "коли робляться додаткові натяки на цьому тлі – це просто неправильно, це неетично".

"Людина є ув'язненою, і мала б перебувати у в'язниці, але навіть не перебуває в ній", – сказав лідер "Грузинської мрії".

"І коли ще лунають натяки з приводу здоров'я, в той час, коли ця людина шкодить своєму здоров'ю – спочатку оголошеним, а потім неоголошеним голодуванням, – і на цьому тлі вони ще роблять натяки нам. Це просто неправильно", – переконаний Кобахідзе.

На думку глави керівної партії Грузії, "мають бути зроблені такі заяви, які не заохочуватимуть самопошкодження з боку Саакашвілі".

Раніше повідомлялося, що Держдеп США уважно стежить за перебігом справи колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.