В Грузию из России прибудет круизный лайнер

Круизный лайнер ASTORIA GRANDE прибудет из российского Сочи в Батумский морской порт Грузии 27 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online" со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии.

В заявлении Агентства морского транспорта говорится, что компания INFLOT предоставила информацию о планах мероприятия в Батумский морской порт 27 июля круизного лайнера ASTORIA GRANDE, плавающего под флагом Палау и обслуживающего турецкая круизная компания Miray Cruises International.

Ведомство объясняет, что "прибытие круизного лайнера ASTORIA GRANDE имеет коммерческий характер".

"Он зарегистрирован на Сейшельских островах от имени компании Goodwin Shipping Limited и не фиксируется в международных санкциях", – уточняет Агентство.

Ведомство также заверило, что "при координации со Службой доходов Министерства финансов в постоянном режиме осуществляет проверку как судов, так и судовладельцев относительно международных санкций".

"Соответственно, если судно или владелец судна находится в санкционном списке, ему не дают права заходить в порты Грузии и осуществлять соответствующие процедуры", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск начались грузовые перевозки по морю.

Весной Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

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