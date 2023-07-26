У Тбілісі хочуть збільшити штрафи за нічний шум

У грузинській столиці Тбілісі планують посилити контроль за шумом у нічний час і санкції у зв'язку з ним.

Про це заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Міський голова визнав, що чинного законодавства в цьому питанні погано дотримуються і воно неефективне.

Тому мерія грузинської столиці просить ухвалити парламент законодавство, згідно з яким за шум після 23.00 штрафуватимуть без попередження за перше порушення.

Для громадян перший штраф залишиться 150 ларі (близько 60 доларів), як і згідно з чинними нормами, але для компаній збільшиться втричі – до 1500 ларі (близько 600 доларів).

При повторному порушенні штраф для фізичних осіб становитиме 500 ларі (майже 200 доларів), для юридичних – 5 тисяч ларі (майже 2 тисячі доларів).

Третє і кожне наступне порушення: 1000 ларі (майже 400 доларів) для фізичних осіб і 10 тисяч (майже 4 тисячі доларів) для юридичних.

Нагадаємо, у червні Сейм Литви схвалив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, в яких пропонують суворіше карати за порушення громадського спокою.