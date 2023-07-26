В Тбилиси хотят увеличить штрафы за ночной шум

В грузинской столице Тбилиси планируют усилить контроль за шумом в ночное время и санкции в связи с ним.

Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Он признал, что действующее законодательство в этом вопросе плохо соблюдается и оно неэффективно.

Поэтому эрия грузинской столицы просит принять парламент законодательство, согласно которому штраф за шум после 23:00 будет накладываться без предупреждения за первое же нарушение.

Для граждан первый штраф останется 150 лари (около 60 долларов), как и согласно действующим нормам, но для компаний увеличится втрое – до 1500 лари (около 600 долларов).

При повторном нарушении штраф для физических лиц составит 500 лари (почти 200 долларов), для юридических – 5 тысяч лари (почти 2 тысячи долларов).

Третье и каждое последующее нарушение: 1000 лари (почти 400 долларов) для физических лиц и 10 тысяч (почти 4 тысячи долларов) для юридических.

Напомним, в июне Сейм Литвы одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых предлагается строже наказывать за нарушение общественного спокойствия.