У парламенті Італії підтримали заборону сурогатного материнства для пар за кордоном

Палата депутатів Італії в середу підтримала законопроєкт про поширення заборони на сурогатне материнство на пари, які шукають відповідну послугу за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законопроєкт, ініційований партією влади "Брати Італії", передбачає, що італійські пари, які за кордоном вдались до послуг сурогатного материнства, після повернення додому можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Критики законопроєкту заявили, що поширення заборони на людей, які користуються сурогатними матерями за кордоном, є непрактичним і неконституційним, і звинуватили урядову коаліцію в політичному позерстві.

У самій Італії сурогатне материнство заборонене ще з 2004 року. За нього передбачена відповідальність від трьох місяців до двох років ув'язнення і штраф від 600 тисяч до одного мільйона євро.

Досі італійці, які мали достатньо коштів, можуть подорожувати до країн, де сурогатне материнство дозволене – наприклад США чи Канади. Переважна більшість із них – гетеросексуальні пари, які самі не можуть мати дітей.

Новий законопроєкт водночас викликав занепокоєння серед ЛГБТ-активістів, кілька сотень яких у вівторок ввечері зібрались перед римським Пантеоном на знак протесту.

Ініціатива є частиною ширшої проблеми в Італії, де відсутній закон про визнання дітей одностатевих пар. Оскільки у свідоцтві про народження дитини записують лише одного з батьків, правовий статус другого лишається невизначеним аж до завершення тривалого й дорогого процесу всиновлення.

Деякі великі міста Італії самі реєстрували батьківство дітей, зачатих за кордоном за допомогою сурогатного материнства. Але в березні італійська влада заборонила цю практику, й відтоді імена деяких батьків були викреслені з міських реєстрів.