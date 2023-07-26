В парламенте Италии поддержали запрет суррогатного материнства для пар за рубежом

Палата депутатов Италии в среду поддержала законопроект о распространении запрета на суррогатное материнство на пары, которые ищут соответствующую услугу за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Законопроект, инициированный партией власти "Братья Италии", предусматривает, что итальянские пары, которые за рубежом прибегли к услугам суррогатного материнства, по возвращении домой могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Критики законопроекта заявили, что распространение запрета на людей, которые пользуются суррогатными матерями за рубежом, является непрактичным и неконституционным, и обвинили правительственную коалицию в политическом позерстве.

В самой Италии суррогатное материнство запрещено еще с 2004 года. За него предусмотрена ответственность от трех месяцев до двух лет заключения и штраф от 600 тысяч до одного миллиона евро.

До сих пор итальянцы, которые имели достаточно средств, могут путешествовать в страны, где суррогатное материнство разрешено – например США или Канаду. Подавляющее большинство из них – гетеросексуальные пары, которые сами не могут иметь детей.

Новый законопроект одновременно вызвал беспокойство среди ЛГБТ-активистов, несколько сотен которых во вторник вечером собрались перед римским Пантеоном в знак протеста.

Инициатива является частью более широкой проблемы в Италии, где отсутствует закон о признании детей однополых пар. Поскольку в свидетельстве о рождении ребенка записывают только одного из родителей, правовой статус второго остается неопределенным вплоть до завершения длительного и дорогостоящего процесса усыновления.

Некоторые крупные города Италии сами регистрировали отцовство детей, зачатых за границей с помощью суррогатного материнства. Но в марте итальянские власти запретили эту практику, и с тех пор имена некоторых родителей были вычеркнуты из городских реестров.