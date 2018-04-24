Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ПАРЄ: непідконтрольні території Донбасу є окупованими РФ

Чечня ввела санкції: Меркель і Трампу заблокують рахунки в місцевих банках

Теракт у Кабулі: кількість жертв зросла до 60

У Солсбері почали очищення територій, пов'язаних з отруєнням Скрипалів






В Італії вперше офіційно зареєстрували дітей одностатевих пар

Вівторок, 24 квітня 2018, 11:19

Три одностатеві пари в місті Турин змогли законно зареєструвати своїх дітей на обох батьків. Це перший подібний випадок в Італії.

Про це повідомила мати одного з дітей К'яра Фольєтта на своїй сторінці у Facebook.

Минулого тижня влада Турина відмовилась зареєструвати новонародженого сина Фольєтти та її партнерки.

Жінка зробила штучне запліднення у Данії, після якого народився хлопчик Нікколо П’єтро. Сперма від невідомого донора була надана клінікою. Їй повідомили, що для реєстрації дитини вона повинна вказати про союз із чоловіком, тому що форми про проведення штучного запліднення просто немає.

Однак вже у понеділок мер Турина К'яра Аппендіно особисто підписала документи про реєстрацію сина Фольєтти та дітей ще двох одностатевих пар.

"Сьогодні ми підписали не просто документ. Була написана важлива сторінка нашої історії. Нікколо зараз офіційно зареєстрований моїм сином і сином Мікели", - написала Фольєтта.

Мер Турина написала у Twitter, що реєстрація цих дітей стала "сильним жестом у правовому вакуумі".

"Сьогодні один з тих днів, який вартий кожної краплі енергії, витраченої на політику", - написала Аппендіно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
Читайте також
Влада Турина відмовилась зареєструвати сина лесбійської пари
ЄСПЛ розкритикував Італію за невизнання одностатевих шлюбів
Головний суд Австрії дозволив одностатеві шлюби з 2019 року
Суд ЄС розпочав слухання щодо визнання одностатевих шлюбів
Німецький міністр вперше вступила в одностатевий шлюб
У Німеччині зареєстрували перший одностатевий шлюб