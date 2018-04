В Італії вперше офіційно зареєстрували дітей одностатевих пар

Три одностатеві пари в місті Турин змогли законно зареєструвати своїх дітей на обох батьків. Це перший подібний випадок в Італії.

Про це повідомила мати одного з дітей К'яра Фольєтта на своїй сторінці у Facebook.

Минулого тижня влада Турина відмовилась зареєструвати новонародженого сина Фольєтти та її партнерки.

Жінка зробила штучне запліднення у Данії, після якого народився хлопчик Нікколо П’єтро. Сперма від невідомого донора була надана клінікою. Їй повідомили, що для реєстрації дитини вона повинна вказати про союз із чоловіком, тому що форми про проведення штучного запліднення просто немає.

Однак вже у понеділок мер Турина К'яра Аппендіно особисто підписала документи про реєстрацію сина Фольєтти та дітей ще двох одностатевих пар.

"Сьогодні ми підписали не просто документ. Була написана важлива сторінка нашої історії. Нікколо зараз офіційно зареєстрований моїм сином і сином Мікели", - написала Фольєтта.

Мер Турина написала у Twitter, що реєстрація цих дітей стала "сильним жестом у правовому вакуумі".

🏳️‍🌈 Oggi 3 famiglie omogenitoriali di #Torino sono state riconosciute nella loro interezza dalla Città: in una situazione di vuoto normativo, abbiamo compiuto un gesto forte.



Oggi è una di quelle giornate per cui vale la pena ogni goccia di energia spesa per fare Politica. pic.twitter.com/6JtbdHjFcY