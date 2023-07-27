НАТО виділить Естонії 40 млн євро на побудову інфраструктури для прийому союзників

Естонія отримає 40 млн євро зі спільного фінансування НАТО на будівництво інфраструктури для прийому військ і техніки союзників.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми отримали схвалення НАТО на 40 млн євро, які можуть бути використані з програми інвестицій у забезпечення безпеки НАТО на будівництво інфраструктури", – сказав Певкур на урядовій пресконференції в четвер.

Міністр оборони зазначив, що Естонія обіцяла забезпечити витрати на прийом союзників, але, з огляду на загальну потребу в оборонних інвестиціях і обмеженість ресурсів Естонії, уряд також обіцяв знайти зовнішні кошти для покриття витрат на прийом.

"Реалізація домовленостей, досягнутих на саміті у Вільнюсі, означає, що присутність союзників в Естонії, безумовно, матиме більший слід як тимчасово, так і постійно.

І саме для тимчасової присутності необхідна інфраструктура: ангари для літаків, укриття для техніки, будівництво казарм в Емарі та казарм для додаткових підрозділів у Тапі, а також гаражів, укриттів. Нам потрібно відремонтувати там їдальню, і, як відомо, в Нурсіпалу теж триває будівництво", – перерахував Певкур, на що будуть витрачені гроші.

Міністр оборони також повідомив, що за результатами успішного тендера держава підписала контракт із компанією Mapri Ehitus на суму 21 млн євро на будівництво приймального пункту на полігоні Нурсіпалу.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур сподівається, що Іспанія продовжить розміщення своїх ЗРК NASAMS у балтійській країні.