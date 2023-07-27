Естонія сподівається, що Іспанія продовжить дислокацію своїх NASAMS в країні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сподівається, що Іспанія продовжить розміщення своїх ЗРК NASAMS у балтійській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Іспанія стала першою країною НАТО, яка навесні направила в Естонію свою систему ППО середньої дальності NASAMS. Термін розміщення зенітно-ракетних комплексів завершується.

На саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення про початок ротації ППО в країнах Балтії, але поки що воно не реалізоване. Крім того, європейські країни надали свої системи ППО Україні.

На початку року Іспанія пообіцяла направити свої зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS в Естонію на чотири місяці. Іспанія також розмістила батарею NASAMS у Латвії.

Міністр оборони Ханно Певкур сподівається, що на неформальній зустрічі міністрів оборони європейських країн у Толедо вдасться продовжити термін розміщення іспанських ЗРК.

"Ми провели з ними переговори. Сподіваємося, що менш ніж за місяць на неформальній зустрічі міністрів оборони європейських країн у Толедо нам вдасться досягти угоди щодо продовження терміну їхнього перебування тут. Є підстави вважати, що нам вдасться досягти такої угоди. Як варіант – розміщення у фінів. І зараз, коли новий міністр оборони відвідав Естонію після виборів у Фінляндії, ми коротко обговорили це питання", – розповів Певкур.

Нагадаємо, у червні Естонія, Бельгія, Кіпр, Франція та Угорщина підписали угоду про спільне закупівлю зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral.

У травні Естонія і Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва – раніше країни домовилися про спільну закупівлю ППО.