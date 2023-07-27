НАТО выделит Эстонии 40 млн евро на построение инфраструктуры для приема союзников

Эстония получит 40 млн евро из совместного финансирования НАТО на строительство инфраструктуры для приема войск и техники союзников.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы получили одобрение НАТО на 40 млн евро, которые могут быть использованы из программы инвестиций в обеспечение безопасности НАТО на строительство инфраструктуры", – сказал Певкур на правительственной пресс-конференции в четверг.

Министр обороны отметил, что Эстония обещала обеспечить расходы на прием союзников, но, учитывая общую потребность в оборонных инвестициях и ограниченность ресурсов Эстонии, правительство также обещало найти внешние средства для покрытия расходов на прием.

"Реализация договоренностей, достигнутых на саммите в Вильнюсе, означает, что присутствие союзников в Эстонии, безусловно, будет иметь больший след как временно, так и постоянно.

И именно для временного присутствия необходима инфраструктура: ангары для самолетов, укрытия для техники, строительство казарм в Эмари и казарм для дополнительных подразделений в Тапа, а также гаражей, укрытий. Нам нужно отремонтировать там столовую, и, как известно, в Нурсипалу тоже продолжается строительство", – перечислил Певкур, на что будут потрачены деньги.

Министр обороны также сообщил, что по результатам успешного тендера государство подписало контракт с компанией Mapri Ehitus на сумму 21 млн евро на строительство приемного пункта на полигоне Нурсипалу.

Как сообщалось, министр обороны Эстонии Ханно Певкур надеется, что Испания продолжит размещение своих ЗРК NASAMS в балтийской стране.