Майже 2,2 мільйонам німецьких дітей і молодих людей загрожує бідність

У Німеччині майже 2,2 мільйона дітей та молодих людей віком до 18 років опинилися під загрозою бідності минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Федеральне статистичне управління ФРН.

Зазначається, що ступінь загрози бідності для дітей та молоді залежить, серед іншого, від рівня освіти їхніх батьків.

За даними відомства, рівень ризику для дітей, чиї батьки мають низький рівень освіти – наприклад, диплом про неповну середню освіту як найвищу кваліфікацію – минулого року становив 37,6%.

Для порівняння, лише 14,5% дітей та молоді віком до 18 років у Німеччині, батьки яких мають середній рівень освіти, загрожувала бідність. До цієї групи належать батьки з професійно-технічною освітою або атестатом про повну загальну середню освіту.

Уточнюється, що лише 6,7% дітей, чиї батьки мали вищу освіту, наприклад, університетський диплом, ризикували опинитися за межею бідності. Вважається, що людині загрожує бідність, коли її дохід становить менше 60% від середнього доходу всього населення.

Раніше повідомлялося, що економіка Німеччини скорочується два квартали поспіль – це дозволяє говорити про технічну рецесію найбільшої економіки Євросоюзу.