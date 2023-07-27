Почти 2,2 миллионам немецких детей и молодых людей грозит бедность

В Германии почти 2,2 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 18 лет оказались под угрозой бедности в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ.

Отмечается, что степень угрозы бедности для детей и молодежи зависит, среди прочего, от уровня образования их родителей.

По данным ведомства, уровень риска для детей, чьи родители имеют низкий уровень образования – например, диплом о неполном среднем образовании как высшую квалификацию – в прошлом году составил 37,6%.

Для сравнения, только 14,5% детей и молодежи в возрасте до 18 лет в Германии, родители которых имеют средний уровень образования, угрожала бедность. К этой группе относятся родители с профессионально-техническим образованием или аттестатом о полном общем среднем образовании.

Уточняется, что лишь 6,7% детей, чьи родители имели высшее образование, например, университетский диплом, рисковали оказаться за чертой бедности. Считается, что человеку грозит бедность, когда его доход составляет менее 60% от среднего дохода всего населения.

Ранее сообщалось, что экономика Германии сокращается два квартала подряд – это позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза.